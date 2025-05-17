MOBILITAT
Ciclistes reclamen carril bici en el tram de Ricard Viñes fins a Ronda
El tram de 300 metres clau per connectar l’eix nord-sud. El recorren diversos cops en grup per la calçada com a protesta
Un grup de ciclistes, convocat pel col·lectiu En bici per Lleida, va recórrer ahir diverses vegades Rovira Roure entre Ricard Viñes i passeig de Ronda a tall de protesta, per reclamar a la Paeria que habiliti carril bici en aquest tram. “Són uns tres-cents metres, que formen part de l’eix nord-sud que permet creuar la ciutat des de la Bordeta fins a Agrònoms”, va indicar Ramon Llanes, un portaveu de la plataforma. “És la via ciclista principal de la ciutat i ara arribes a Ricard Viñes i et trobes que no pots connectar amb el següent tram de carril bici i cal anar per la calçada, amb el perill que això suposa en un punt tan cèntric”, va afegir.
Va subratllar que aquest tram “ja estava pressupostat i al principi s’havia d’habilitar en el marc dels projectes subvencionats amb fons europeus Next Generation, però finalment s’ha diluït i no sembla que es faci a curt termini”. “Per a nosaltres, és un error estratègic si, tal com diuen, volen potenciar la mobilitat sostenible i fomentar l’ús de la bicicleta”, va argumentar.
Abans d’iniciar la seua marxa reivindicativa en grup per Rovira Roure, Francesc Gabarrell va llegir un manifest en el qual el col·lectiu va voler deixar clar que “en els últims anys, Lleida ha guanyat alguns carrils bici nous, però no ha guanyat ni en eficiència ni en seguretat, sinó que continua tenint una xarxa desconnectada, caòtica i amb massa punts conflictius”. Així mateix, va assegurar que des del col·lectiu En bici per Lleida “hem intentat treballar amb la Paeria de forma generosa i positiva, però, més enllà de les bones paraules, no veiem que vulguin fer cap acció realment significativa per transformar les coses de veritat”. “Som aquí per reivindicar un projecte paralitzat que considerem imprescindible”, va recalcar.