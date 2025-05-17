SEGRE

Expulsat del país un jove amb 43 antecedents a Lleida, inclòs un intent d’homicidi

La Policia Nacional fa efectiva l’expulsió de 13 persones estrangeres amb nombrosos delictes a Catalunya

La Policia Nacional ha fet efectiva l’expulsió a Catalunya de 13 persones estrangeres amb nombrosos antecedents, una de les quals a Lleida ciutat. Aquest jove de vint-i-quatre anys acumulava 43 causes, la majoria per robatoris amb violència i una per un homicidi en grau de temptativa a la capital del Segrià. 

Segons van informar fonts policials a aquest diari, va ser expulsat al Marroc. Del total d’expulsats, 9 eren al Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona, 3 a la presó i un havia estat expulsat per resolució judicial.

