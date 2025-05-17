TRIBUNALS
En llibertat el líder de la xarxa pederasta Nanysex
Álvaro Iglesias Gómez, el líder de la xarxa de pederàstia coneguda com Nanysex, i de la qual formava part el lleidatà Eduard Sánchez, àlies Todd, s troba en llibertat des de dimecres passat, quan va acabar el compliment de la part final de la condemna de presó al CIS (Centre d’Inserció Social) d’Alcalá (Madrid), informa ABC. Iglesias havia estat inicialment condemnat a 58 anys de presó per cinc delictes d’abusos sexuals i sis de corrupció de menors comesos entre els anys 2002 i 2004 a Múrcia i Madrid, però el Suprem va reduir a 44 anys i mig aquesta pena nominal que, a la pràctica, s’ha quedat en vint. Sánchez va acabar de complir la seua el 2024.
Els membres del grup s’oferien com a cangurs per accedir a les víctimes, nens i nadons de qui abusaven en agressions que filmaven per vendre els vídeos a internet.