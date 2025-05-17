SUCCESSOS
Macrooperatiu contra la multireincidència a Lleida: “Volem que no tinguin sensació d’impunitat i que la ciutadania percebi que els carrers són segurs”
Una quarantena d’agents dels Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana patrullen per l’Eix Comercial i diversos punts conflictius de la ciutat. Detectats entre deu i vint d’aquests delinqüents a Lleida
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van desplegar ahir l’operatiu Kanpai contra la multireincidència, que es va centrar en l’Eix Comercial i en altres zones de la ciutat de Lleida, amb l’objectiu que “el ciutadà se senti més segur i el reincident no tingui la sensació d’impunitat”. Una quarantena d’agents, tant uniformats com de paisà, es van desplegar a partir de les dos del migdia en un operatiu que tenia previst acabar a les sis del matí d’avui.
Així mateix, es va portar a terme en un bar del Centre Històric, en el qual els agents van aixecar tres actes per tinença de drogues, una de les quals a un menor d’edat, i van identificar 50 persones. En aquest dispositiu, que va durar més d’una hora, també va participar la Unitat Canina dels Mossos, que va inspeccionar el local. Així mateix, un jove va ser traslladat a comissaria per comprovar si tenia relació amb un robatori violent.
El subinspector Rafa Melero, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos a Lleida, va explicar que fins a mitja tarda s’havien portat a terme mig centenar d’identificacions (a les quals se n’han de sumar mig centenar més al bar Quatre Cantons) així com dos arrestos. Just a la plaça Agelet i Garriga, els agents van parar i van identificar diversos joves, dos dels quals van acabar sent arrestats al tenir en vigor sengles ordres de detenció per robatori amb violència i intimidació.
En l’operatiu, els agents identifiquen persones amb nombrosos antecedents, ja que són coneguts per la policia. “Volem que no tinguin sensació d’impunitat i que la ciutadania percebi que els carrers són segurs”, va destacar Melero. Segons el subinspector, a la ciutat de Lleida hi ha entre deu i vint multireincidents. “La xifra canvia perquè alguns entren a la presó i d’altres canvien de ciutat”. Per aquesta raó, el pla Kanpai es va portar a terme de forma simultània en diverses ciutats de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona.
Es tracta de delinqüents que han comès robatoris violents i furts, així com robatoris en interior de vehicles i en establiments. “Amb aquest operatiu volem traslladar a aquestes persones que el seu mode de vida no pot ser la delinqüència”, va assegurar Melero.
Expulsat amb 43 antecedents, un per intent d’homicidi
La Policia Nacional ha fet efectiva l’expulsió a Catalunya de 13 persones estrangeres amb nombrosos antecedents, una de les quals a Lleida ciutat. Aquest jove de vint-i-quatre anys acumulava 43 causes, la majoria per robatoris amb violència i una per un homicidi en grau de temptativa a la capital del Segrià. Segons van informar fonts policials a aquest diari, va ser expulsat al Marroc. Del total d’expulsats, 9 eren al Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona, 3 a la presó i un havia estat expulsat per resolució judicial.
Detingut per assaltar una anciana al carrer
Els Mossos van arrestar dimecres a Cappont a un jove de 21 anys acusat d’assaltar una anciana el 22 d’abril passat a l’avinguda Pius XII. Els fets van tenir lloc cap a les 11.00 hores, quan el lladre va assaltar una dona de 84 anys i li va arrancar la cadena d’or que portava al coll. El jove ja ha estat detingut cinc vegades des de mitjans de l’any passat.