UNIVERSITAT
El grau de veterinària estrena ulleres 3D, ossos i òrgans d’animals per a pràctiques
En una sala de simulació ubicada a la biblioteca del campus d’Agrònoms
El doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal de la Universitat de Lleida (UdL) estrena una sala de simulació, ubicada a la biblioteca del campus d’Agrònoms, en la qual els estudiants podran visualitzar amb ulleres 3D cirurgies i altres pràctiques. També té ossos i òrgans d’animals, que es podran emportar a casa per estudiar.
La biblioteca del campus d’Agrònoms, Forestals i Veterinària de la Universitat de Lleida (UdL), en aliança amb el doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal, està habilitant una sala de simulació i autoaprenentatge perquè els estudiants puguin visualitzar pràctiques amb ulleres 3D de realitat mixta o simular una intervenció quirúrgica en una gran pantalla multitàctil horitzontal. Així mateix, ja ha incorporat al seu fons ossos de boví, porcí, equí i cànids, així com òrgans plastinats (conservats substituint els fluids per resines) de diferents espècies d’animals, que alumnes i professors es podran emportar en préstec, com es fa amb els llibres, per poder manipular-los. La següent fase del projecte seria incorporar un simulador d’animal gran, com un model de vaca o cavall a mida real, per fer exploracions (com palpacions rectals) i altres pràctiques, malgrat que per a això cal aconseguir finançament, perquè pot arribar a costar 60.000 euros, va indicar la subdirectora de Veterinària, Irina Garcia.
La sala ja compta amb les ulleres 3D, que es podran treure de la biblioteca, però no del campus. Per exemple, un professor les pot demanar per programar una pràctica en una aula. L’espai disposa també de cors, pulmons i altres òrgans plastinats, que s’acompanyen amb una fitxa, que guia als alumnes a l’hora de fer pràctiques sense la intervenció d’un docent, ja sigui a la mateixa sala o en una aula o a casa seua si se’ls emporta en préstec (dins d’una caixa de plàstic).
Amb els ossos, com cranis, fèmurs o vèrtebres, es preveu seguir el mateix procediment, i a la sala també hi haurà preparacions histològiques per a autoaprenentatge. També disposa de models anatòmics.
Elionor Vilalta, cap de la biblioteca, va detallar que tots elements estan o estaran disponibles a través del catàleg de la seua pàgina web, des de la qual també es podrà reservar la sala.
A més, quan estiguin en servei la pantalla multitàctil i una càmera, es podran programar pràctiques a l’aula de simulació que farà un grup d’estudiants, mentre d’altres i el professor els observen des d’una sala situada just a sota, i després es posarà en comú tot el que s’ha après i les correccions necessàries. La subdirectora de Veterinària va afegir que estan pensant a tenir també en aquest espai “algun sistema tipus peluix amb elèctrodes, que simuli patologies i els alumnes l’hagin de tractar”. “I també cal practicar com donar una mala notícia als amos dels animals, per exemple si moren durant una operació, però l’han de pagar igual”, va explicar. Garcia va assenyalar que esperen poder posar en marxa tots aquests serveis el curs vinent.