EDUCACIÓ
Augmenten els alumnes amb discapacitat als col·legis de Lleida
Els escolaritzats en aules ordinàries a Lleida gairebé es quadrupliquen en una dècada. Segons dades del ministeri
El nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat o trastorns greus matriculats en centres ordinaris de Lleida, la denominada educació inclusiva, s’ha disparat en una dècada. Segons les últimes dades del ministeri d’Educació, en el curs 2023-2024 hi havia 2.103 estudiants amb aquestes condicions compartint aula amb alumnat convencional, sense necessitats. En el curs 2013-2014 eren 578, la qual cosa suposa que gairebé s’han quadruplicat en deu anys. El que sí que es manté és la distribució, ja que majoritàriament van a centres públics. En concret, ara són 1.502, davant dels 551 a la privada. I al curs 2013-2014 eren 513 i 65, respectivament.
La discapacitat intel·lectual és la més comuna, amb 907 alumnes en aules ordinàries en l’actualitat, seguits de 642 amb trastorn de l’espectre autista. Així mateix, n’hi ha 175 amb trastorns greus de conducta, 148 amb discapacitat auditiva, 130 motriu, 42 visual i 41 amb pluridiscapacitats. En uns altres 18 el ministeri no en detalla l’especificitat. Així mateix, per etapes educatives, n’hi ha 197 a Infantil, 790 a Primària i 720 a l’ESO, entre d’altres.
La directora de l’AFFAC (Associacions de Famílies Federades d’Alumnes de Catalunya), Lidón Gasull, considera “una molt bona notícia” que s’escolaritzi més alumnat amb necessitats especials en centres ordinaris i atribueix l’increment al fet que cada vegada se’n diagnostiquen més. No obstant, apunta que “el número de matriculats en centres especials tampoc no para de créixer”. “Defensem que l’educació ha de ser inclusiva. Els nens i nenes han de poder aprendre junts. No es tracta només que estiguin als centres ordinaris sinó que progressin d’acord amb les seues possibilitats, i queda camí per recórrer”, assenyala. I alerta que al passar a Secundària és comú “redirigir-los” a centres especials.