ERC vol licitar un sistema de bicis compartides
El grup d’Esquerra Republicana exigeix al govern municipal que expliqui en quin punt es troba el procés per a la implantació d’un sistema públic de bicicletes compartides a la ciutat. Recorda que el gener passat es va fer pública una consulta preliminar de mercat per explorar la viabilitat d’aquesta iniciativa, però després no s’ha ofert més informació sobre la qüestió.
L’edil Juanjo Falcó considera que és “un projecte estratègic per a la mobilitat sostenible, no pot quedar encallat en un calaix ni funcionar amb opacitat”.