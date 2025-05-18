ACTIVITATS
Jornada lúdica i esportiva el dia 31 a la canalització
El projecte Imaginem Platges de Lleida culminarà el dissabte 31 amb una jornada lúdica en la canalització, a l’altura del mirador de la passarel·la del Liceu Escolar. De 9.30 a 13.30 hi ha previstes demostracions de softcombat (combat amb armes toves, no contundents) i jugger (joc d’equip que combina elements de rugbi i esgrima), petanca, pesca esportiva i classes de txikung (postures i moviments corporals coordinat amb meditació) i ioga. Així mateix, hi ha programats tallers de malabars, inflables i jocs tradicionals gegants, a més d’una desfilada de gossos de la protectora d’animals de Seròs. També hi haurà un vermut musical, un concert, una exposició de fotos antigues del riu i una zona amb taules i cadires i un food truck. A més, es preveu elaborar un mural artístic interactiu amb l’artista Llukutter.