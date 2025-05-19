SEGRE

Lleida torna a ser Larida: galería de fotos

La Festa de Moros i Cristians va culminar ahir una edició multitudinària, amb prop de 700 festers
i músics

La festa tradicional de Lleida integra grans i petits

La festa tradicional de Lleida integra grans i petitsAMADO FORROLLA

Publicat per
Paula Pardo

Creat:

Actualitzat:

La Seu Vella va recuperar ahir a la nit la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Prop d’un miler de persones van seguir l’espectacle teatral, amb música medieval (i algun garrotín), danses, llums, focs artificials i batalla dialèctica, en un escrit firmat aquest any per l’escriptor lleidatà Josep Clotet. 

A continuació, deixem un recull fotogràfic de la celebració: 

moros i cristians acn

moros i cristians acnACN

La desfilada infantil i familiar que va tenir lloc durant el migdia al carrer Cavallers

festa de moros i cristians

festa de moros i cristiansACN

La desfilada infantil i familiar al migdia, amb els més joves

festa de moros i cristians

festa de moros i cristiansAMADO FORROLLA

Les comparses van omplir de música i color el carrer Cavallers

La festa tradicional de Lleida integra grans i petits

La festa tradicional de Lleida integra grans i petitsAMADO FORROLLA

La festa tradicional de Lleida integra grans i petits

La festa de moros i cristians

La festa de moros i cristiansAMADO FORROLLA

Concentració de les comparses a la Porta del Lleó de la Seu Vella

La festa de moros i cristians

La festa de moros i cristiansAMADO FORROLLA

Concentració de les comparses a la Porta del Lleó de la Seu Vella

festa de moros i cristians

festa de moros i cristiansAMADO FORROLLA

Concentració de les comparses a la Porta del Lleó de la Seu Vella

festa de moros i cristians

festa de moros i cristiansAMADO FORROLLA

Concentració de les comparses a la Porta del Lleó de la Seu Vella

festa de moros i cristians

festa de moros i cristiansAMADO FORROLLA

El Pont Llevadís de la Seu Vella es va convertir ahir a la nit en l’escenari de la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

festa de moros i cristians

festa de moros i cristiansAMADO FORROLLA

La batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

festa de moros i cristians

festa de moros i cristiansAMADO FORROLLA

El final de l'escenificació de la batalla entre les tropes mores i cristianes 

El més llegit

tracking