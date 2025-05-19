Lleida torna a ser Larida: galería de fotos

La Seu Vella va recuperar ahir a la nit la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Prop d’un miler de persones van seguir l’espectacle teatral, amb música medieval (i algun garrotín), danses, llums, focs artificials i batalla dialèctica, en un escrit firmat aquest any per l’escriptor lleidatà Josep Clotet.
A continuació, deixem un recull fotogràfic de la celebració:
La desfilada infantil i familiar que va tenir lloc durant el migdia al carrer Cavallers
La desfilada infantil i familiar al migdia, amb els més joves
Les comparses van omplir de música i color el carrer Cavallers
La festa tradicional de Lleida integra grans i petits
Concentració de les comparses a la Porta del Lleó de la Seu Vella
El Pont Llevadís de la Seu Vella es va convertir ahir a la nit en l’escenari de la batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
La batalla final de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
El final de l'escenificació de la batalla entre les tropes mores i cristianes