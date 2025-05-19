Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer a Catalunya per a joves de fins a 35 anys
Les peticions es poden presentar fins al dia 23, amb una quantia mensual de la subvenció de 250 euros
La Generalitat obre aquest dilluns la convocatòria per sol·licitar el bo de lloguer jove, finançat amb fons estatals. Les peticions, gestionades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es poden presentar fins al dia 23 i es resoldran per ordre d’entrada fins que s’esgoti la dotació pressupostària inicial, de 37.783.500 euros. La quantia mensual de la subvenció és de 250 euros i s’atorga per un termini de dos anys.
Els requisits són tenir fins a 35 anys, residència legal a Catalunya, uns ingressos de la unitat de convivència iguals o inferiors a 25.200 euros anuals i que l’habitatge per al qual es demana l’ajuda sigui la residència habitual.
Les sol·licituds es poden presentar online, a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d’habitatge i a la seu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les seues dependències territorials.
El Govern català preveu obrir pròximament la con· vocatòria d’ajuts al lloguer per a joves amb fons propis (entre 20 i 250 euros men· suals), que podran demanar aquells qui no tinguin el bo estatal.