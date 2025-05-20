PAERIA
El Barri a Barri incorpora 40 alumnes de l’Institut Municipal d’Ocupació
Operaris en formació d’entre 16 i 29 anys
El programa de neteja i manteniment intensiu Barri a Barri incorpora 40 operaris joves en formació procedents del programa Casa d’Oficis de l’Institut Municipal d’Ocupació, que s’encarreguen de tasques de fusteria, soldadura, pintura i obra pública.
D’aquesta manera, ajudaran el personal de la brigada municipal que assumeix habitualment el manteniment de la via pública i el mobiliari urbà.
La primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va detallar que els alumnes de l’IMO tenen entre 16 i 29 anys i que faran les seues pràctiques als barris de Noguerola, Mariola, Secà de Sant Pere, Clot de les Granotes i Centre Històric. Va afegir que alguns dels treballs els portaran a terme als tallers de l’IMO, sobretot els de soldadura. “Estan aprenent un ofici i la ciutadania ho gaudirà”, va indicar, després de visitar les tasques de reparació dels bancs de la plaça Ramon Berenguer IV, on van treballar ahir.
El regidor de Joventut, Educació i Ocupació, Xavi Blanco, va explicar que els joves inicien ara la seua formació, que té una durada d’un any i en els últims sis mesos comptaran amb un contracte laboral. “Els joves incrementaran la seua vinculació amb el barri i la ciutat, i això ajuda a millorar el civisme i el sentiment de pertinença. Estan molt contents de deixar petjada a la ciutat”, va assenyalar.
Aquest any, l’àmbit de Noguerola s’ha dividit en dos sectors per al Barri a Barri. La setmana passada es va centrar en la zona de l’Auditori i Príncep de Viana i ara les actuacions tenen lloc a l’entorn de l’estació i l’avinguda del Segre.
El següent barri previst és el de Cappont, que s’ha distribuït en tres parts i on es treballarà des de dimecres vinent fins al 13 de juny.