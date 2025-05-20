SERVEIS
L’ascensor que va atrapar vint persones, tancat
L’ascensor del Canyeret que dona accés al Turó de la Seu Vella va quedar ahir tancat, a l’estar inutilitzat arran de l’avaria de la nit de diumenge que va deixar atrapades durant una hora i mitja 20 persones a dins, com va informar aquest diari.
Els Bombers van indicar que la capacitat és per a 16 persones, per la qual cosa es va quedar parat a causa del sobrepès. Van haver de muntar una instal·lació per arribar al sostre de l’ascensor i intentar alliberar els atrapats (16 adults i 4 nens), però al final van haver de forçar les portes amb eines hidràuliques.
El maig del 2021, la Paeria va renovar els ascensors que connecten el Canyeret amb la Seu Vella (n’hi ha dos). No obstant, fins fa uns mesos no havien superat la inspecció de la Generalitat. L’ajuntament va indicar ahir que s’han fet arranjaments i millores per adaptar-los al canvi de la normativa.