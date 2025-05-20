Testimonis declaren que el vigilant de la plantació de marihuana a les Borges Blanques no va desaparèixer voluntàriament
La mare i tres amics de Pol Cugat expliquen que el jove volia deixar la feina i que l'organització criminal no li pagava
El jutjat d'instrucció 4 de Lleida ha pres declaració aquest dimarts a quatre testimonis per la desaparició del jove Pol Cugat, l'octubre del 2021, quan feia feines de vigilància en una plantació de marihuana a les Borges Blanques. La mare i tres amics de la víctima han explicat que el noi, de 25 anys, estava dolgut amb els caps de l'organització criminal perquè no li pagaven i que ell volia deixar-ho, "viure la vida i anar-se'n a escalar". Així ho ha explicat l'advocat de la família, Josep Lluís Jordan, qui ha insistit que les declaracions han refermat que el jove és mort i que no va desaparèixer de forma voluntària. Actualment, hi ha quatre investigats pels fets i es preveu que, entre dijous i dilluns vinent, declarin cinc testimonis més.
Albert Guerrero
L'advocat que representa els interessos de la família ha anticipat que les defenses probablement argumentaran que, com que no s'ha trobat el cadàver del noi, el cas correspon a una desaparició, però ha afirmat que tenen "clar que això no és així" i que algú el va matar fa més de tres anys i mig. Jordan ha insistit que no defalliran fins a localitzar-ne el cos i que s'esclareixin els fets.
Les declaracions de la mare, de dos amics amb qui compartia l'afició per l'escalada i d'una quarta persona amb qui va fer amistat quan ja vigilava la masia dels afores de les Borges on cultivaven la droga "han servit per acreditar que no estem davant d'una desaparició voluntària, perquè en Pol era una persona molt vivaç, que volia viure la vida i anar-se'n a escalar", segons el lletrat.
Així, els testimonis han corroborat que "en Pol estava dolgut perquè no cobrava i havia de pagar un crèdit" i que "tenia un gran disgust i necessitava desfogar-se del pes que duia a sobre, perquè sabia que no estava fent res ben fet". Jordan ha afegit que les declaracions han permès establir els vincles de la víctima amb els caps de l'organització criminal, que ha indicat que funcionava com una empresa i amb uns rols jeràrquics molt definits.
Entre els cinc testimonis que declararan aquest dijous i dilluns de la setmana vinent hi ha les persones que havien llogat una habitació a un dels principals investigats pel cas i que s'espera que permetin determinar els moviments que va fer aquest individu el dia dels fets i les jornades posteriors.
Declararan com a testimonis persones que havien estat investigades
L'advocat ha detallat que hi ha quatre investigats en aquesta causa, però que la Fiscalia s'ha mostrat partidària de dictar el sobreseïment per a un d'ells, que seria el suposat responsable de la plantació de marihuana on treballava el jove. Per això, ha detallat, estan pendents que es resolgui el recurs d'apel·lació que han presentat davant l'Audiència de Lleida perquè l'individu continuï com a investigat.
A principis d'any, la jutgessa ja va ordenar el sobreseïment de la causa per a sis dels deu investigats i va acordar que passessin a ser considerats testimonis, tal com pretenia el ministeri fiscal. D'aquesta manera, està previst hagin de tornar a declarar en seu judicial sota aquesta condició, la qual els obliga a dir la veritat i a respondre a les preguntes de totes les parts personades en el procediment.
Pendents d'unes possibles restes de sang i de la ubicació del telèfon de la víctima
L'advocat també ha explicat que continuen pendents que la policia científica dels Mossos d'Esquadra confirmi si les taques localitzades al vehicle d'un dels investigats són sang i si se'n pot comparar l'ADN amb el de la víctima. Durant la inspecció que es va fer el 9 de desembre a instàncies de Fiscalia, els agents van trobar nou restes de taques al seient de l'acompanyant, a les catifes de la part posterior i al maleter d'un Audi Q5.
A més, l'advocat està pendent de rebre informació de Google per a obtenir informació detallada sobre la ubicació del telèfon del jove, que va estar rebent cobertura d'una antena situada a Castelldans fins que es va apagar. Fins ara, l'empresa s'hi ha negat apel·lant, entre altres, a la llei de protecció de dades.
Més de tres anys i mig desaparegut
El 23 d'octubre de 2021 tres homes van acudir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida per denunciar que havien trobat mort el vigilant d'una plantació de marihuana a les Borges Blanques arran d'un narcoassalt en què també els havien robat la droga. Quan els efectius policials s'hi van desplaçar, però, el cadàver no hi era i només hi van trobar sang.
La policia va estar buscant el cos al voltant de la finca, situada a les proximitats del cementiri de la capital de les Garrigues i fins i tot va fer servir drons per la recerca. També hi van participar efectius de la unitat subaquàtica que van buscar en diversos punts del canal d'Urgell, així com la unitat canina amb diversos gossos rastrejadors, també sense èxit.
Els tres homes que van denunciar el suposat assassinat van quedar inicialment detinguts com a responsables de la plantació de marihuana i després van quedar en llibertat amb càrrecs. Uns mesos més tard, un quart individu es va lliurar als Mossos i va estar empresonat durant uns mesos pels mateixos fets, abans que el jutjat també el deixés lliure amb mesures cautelars.
Aquest últim home, que podria ser l'autor material del crim, i dos dels tres individus que van acudir a la comissaria dels Mossos, són tres dels investigats per la mort de Pol Cugat. Abans de desaparèixer, la víctima havia comentat al seu entorn que li devien diners i que quan cobrés deixaria la feina, tal com han corroborat els testimonis aquest dimarts al jutjat d'instrucció.