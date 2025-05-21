TRÀNSIT
Aparatosa sortida de via a la rotonda del Jardiland
El conductor d’un turisme va resultar il·lès dilluns a la nit en una aparatosa sortida de via a la rotonda de l’N-240 que enllaça amb l’A-2. El sinistre es va produir a les 22.50 hores quan el cotxe va sortir de la via, va xocar contra la barrera de protecció i va acabar a prop del pàrquing de l’establiment Jardiland.
D’altra banda, dos motoristes van resultar ferits ahir en dos col·lisions registrades als carrers Mestre Tonet i Josep Pla de Lleida.