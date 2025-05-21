PAERIA
La comunitat energètica per a 40 botigues de Lleida sortirà a licitació en un mes
Per a comerços que estiguin en un radi de 2 quilòmetres del Barris Nord, i hi haurà quotes de 2, 2,5 i 3 quilowatts. Generarà un estalvi d’entre 500 i 800 € per negoci
La comunitat energètica per a comerços que impulsa la Paeria per a un total de fins a 40 establiments dels voltants del pavelló Barris Nord, a la coberta del qual hi ha instal·lades les plaques, sortirà a licitació d’aquí a un mes. Així ho va assegurar ahir la cap de servei de l’àrea de Consum i Promoció Econòmica de l’ajuntament, Mireia Mercadé, en la jornada “Administració Local i Energia Compartida: Comunitats Energètiques per al Comerç de Proximitat”, que va organitzar l’Associació Catalana de Municipis (ACM) a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Mercadé va explicar que serà la primera comunitat energètica de Catalunya per a botigues amb aquest model a l’estar en una instal·lació municipal i que d’aquí a un mes preveuen licitar el concurs públic perquè els comerços que estiguin interessats puguin optar a una de les 40 places que preveuen que donarà subministrament aquesta instal·lació.
“El 17% de l’energia que es generarà se la quedarà la Paeria per al pavelló Barris Nord i la resta es repartirà entre els comerciants i oferirem tres tipus de quotes: de 2 quilowatts, de 2,5 i de 3”, va detallar la responsable municipal, que va recordar que l’any passat l’ajuntament va aprovar el reglament per a les comunitats energètiques i l’ordenança fiscal que regula les quotes d’energia. Va afegir que preveuen oferir 13 quotes de 2 quilowatts de potència, 16 de 2,5 i 11 de 3. Aquesta instal·lació podrà donar servei als comerços que estiguin en un radi de dos quilòmetres del Barris Nord i Mercadé va remarcar que és la primera comunitat energètica d’aquest tipus a la ciutat, però que confia que “no serà l’única d’aquí a un temps”. La regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, va dir en el seu moment que l’estalvi per a les botigues serà entre els 500 i els 800 euros.
En la jornada es van explicar projectes de comunitats energètiques i es van donar a conèixer els seus beneficis en matèria econòmica i de sostenibilitat. El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Jordi Verdú, va dir que tenen per objectiu generar 12.000 megawatts d’energia renovable per al 2030 utilitzant només l’1,47% de sòl no urbanitzable i que no estigui destinat a producció alimentària.