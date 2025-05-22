ADV Terres de Ponent: "La mida de les pedres de la pedregada del 19 d'abril a Lleida és excepcional"
Experts destaquen la necessitat d'impulsar estudis sobre les pedregades i els seus efectes
Si bé les pedregades són part de la climatologia del pla de Lleida durant la primavera i l'estiu, un informe de l'Associació de Defensa Vegetal (ADV) de les Terres de Ponent conclou que la mida de les pedres de la tempesta del 19 d'abril, de més de 2 centímetres, és excepcional. Així ho ha constatat l'entitat després d'analitzar més de 50 granímetres, un suport que registra les pedres durant una pedregada, i comparar les dades recollides amb les d'altres tempestes dels últims 25 anys. Així mateix, el document posa de manifest la variabilitat interanual de les calamarsades. Experts apunten al canvi climàtic com una de les hipòtesis que explicarien la virulència del fenomen i destaquen la importància d'impulsar estudis concloents.