Dos detinguts i set denúncies en un operatiu al barri de la Mariola de Lleida
El dispositiu policial ha comptat amb vuit furgons dels Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han desplegat a última hora d’aquesta tarda al barri de la Mariola de Lleida un dispositiu policial que s’ha saldat amb dos detinguts per drogues, sis actes per tinença de substàncies estupefaents i un per tinença d’una arma blanca. En l’operatiu han participat agents de Seguretat Ciutadana i d’ordre públic com l’ARRO (quatre furgonetes) i la BRIMO (quatre furgonetes). Aquesta última unitat va acudir expressament a la capital del Segrià per a l’operatiu. Va tenir lloc en les proximitats de l’avinguda Pius XII, en un barri on sis agents dels ARRO van resultar ferits fa unes setmanes.
Des de Mossos han especificat que l’operatiu no formava part del nou dispositiu Kanpai, l’operació contra la multireincidència, sinó que ja estava programat prèviament. El primer Kanpai a Lleida va tenir lloc entre divendres a la tarda i dissabte a la matinada al Barri Antic i es va saldar amb tres detinguts i 339 d’identificats que acumulen un total de 1.617 antecedents. Va comptar amb la participació de mig centenar d’agents. Dos de les detencions van tenir lloc divendres a la tarda en l’Eix.