AJUNTAMENT
Els treballadors de jardineria denuncien falta de diàleg de la Paeria
Empleats de la concessionària del servei de jardineria van tornar a concentrar-se ahir davant de la Paeria per denunciar “la falta d’atenció” per part del govern municipal. Van criticar que l’ajuntament no ha corregit la falta de personal ni les males condicions laborals en la nova contractació del servei i que, a més, l’ha dividit en dos lots, la qual cosa “trenca equips de treball” i separa empleats que procedeixen del mateix municipi.