ADMINISTRACIÓ
Lleida detecta contractes de lloguer falsos i suplantació de personalitat per al padró: “hi ha ciutadans que han pagat 500 euros per empadronar-se”
Larrosa concreta la seua denúncia de “pràctiques corruptes” detallant múltiples accions irregulars. Assegura també tenir constància de dos casos que han pagat 500 euros per a aquest tràmit
L’endemà de denunciar “màfies” i “pràctiques corruptes” en el procés d’empadronament, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va ser ahir encara més contundent. Va detallar que han constatat falsedat documental i contractes de lloguer falsos en els quals el llogater manifesta que no ha firmat el contracte o que consta com a difunt en data anterior a la del contracte que es presenta per demanar l’empadronament. També rebuts de lloguer falsos, intents de pares d’empadronar fills menors que viuen en el seu país d’origen i documents d’identificació manipulats.
Han detectat, a més, casos de suplantació de personalitat en els quals individus acudeixen amb documents d’altres persones fent-se passar per elles i fins i tot en diverses ocasions s’ha requerit la presència de la Unitat Central de Xarxes d’Immigració i Falsedats Documentals de la Policia Nacional per a la identificació.
També han constatat sol·licituds d’empadronaments en adreces en les quals realment no viuen i, en la mateixa atenció, es presenten documents per empadronar-se en un altre pis. Es donen casos també de persones que manifesten verbalment que viuen en un altre municipi o que no se saben l’adreça en la qual volen inscriure’s.
D’altra banda, s’han trobat amb peticions per empadronar-se a la Panera (s’ofereix a les persones sense llar) perquè manifesten que el propietari o llogater no els vol al pis.
Davant d’aquesta situació, Larrosa ha donat instruccions a l’oficina d’empadronament de verificar cas per cas, encara que aquesta situació genera un retard administratiu.
Així mateix, en una entrevista a l’emissora UA1 va explicar que ha rebut la “trucada de dos alcaldes que se solidaritzen amb mi perquè diuen que els passa el mateix, un de Lleida i un altre de província de Barcelona”. “També he rebut la denúncia de dos ciutadans que diuen haver pagat 500 euros per empadronar-se”, va afegir. Va subratllar que ha sol·licitat als lletrats municipals que analitzin la situació, que va qualificar de “molt preocupant”.
L’alcalde va subratllar que “és evident que no és un problema només de la ciutat de Lleida” i va considerar que “hem de començar a posar ordre”. Així, va anunciar que elevarà aquesta situació “als organismes dels municipis, a veure què hem de fer”.
Per la seua part, Vox diu que aquest problema ocorre des de fa anys i veu “cinisme i inacció” de Larrosa.