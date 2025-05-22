SEGRE

Una persona ferida en ser atropellada per un patinet a Lleida

L’incident va passar aquest dimecres al migdia a Lleida; a més, la Guàrdia Urbana va detenir un home a Cappont per trencar una ordre d’allunyament

Imatge de la comissaria de la Guàrdia Urbana a Lleida. - SEGRE

Una persona va resultar ferida dimecres al migdia en ser atropellada per un patinet elèctric a l’avinguda del Segre de Lleida. Va passar a les 12.57 hores i al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Urbana i del SEM.

D’altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir dimarts a la nit al barri de Cappont un home de 63 anys acusat de trencar una ordre d’allunyament cap a la seua exparella. Va ser arrestat a les 22.22 hores al carrer Pere de Cabrera per trencar la distància respecte a un domicili.

