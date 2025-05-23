FORMACIÓ
Competició d’FP a l’institut Caparrella
Una vintena d’alumnes de Formació Professional (FP) de Lleida, Girona, Igualada i Tarragona participen des de dimecres a l’institut Caparrella en la competició Cat Skills de les especialitats de carrosseria de l’automòbil, peritatge de vehicles, pintura i vehicles elèctrics.
Els estudiants han de demostrar les seues habilitats i coneixements en aquests quatre àmbits a través d’unes proves pràctiques als tallers. Per exemple, fer una secció parcial d’una peça i unes reparacions, valorar els desperfectes d’uns vehicles i pintar diverses peces.
Avui s’entregaran els premis als guanyadors, que es classifiquen per a la fase estatal, Spain Skill, que se celebrarà l’any vinent. Els que vencin en aquella fase, aniran a la final europea i a la mundial.