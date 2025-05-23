EDUCACIÓ
L'empresa lleidatana Ilerna entra a l’àmbit universitari comprant una universitat de Burgos
La Isabel I, que imparteix uns 40 graus i màsters online amb 5.100 alumnes
L’empresa lleidatana iLERNA, líder estatal en FP online, entrarà ara també en l’àmbit universitari, a l’haver assolit un acord per adquirir la universitat privada Isabel I, a Burgos, que imparteix una quarantena de graus i màsters íntegrament online. El CEO d’iLERNA, Jordi Giné, va explicar que aquesta universitat compta amb uns 5.100 alumnes, dels quals 2.600 són de grau i 2.500, de màster. Va detallar que al marge d’incorporar aquest nivell educatiu a la seua oferta, els estudis universitaris en facilitaran el seu procés d’internacionalització, ja que té la intenció d’expandir-se a altres països europeus i llatinoamericans. Giné va destacar que FP i universitat “són nivells diferents, però complementaris”, i que així podran “acompanyar l’alumne en tot el seu desenvolupament acadèmic i professional”.
L’operació d’integració s’ha materialitzat a través d’Ilerna Bidco, la matriu del grup, i la universitat mantindrà la seu a Burgos i continuarà actuant de manera independent i autònoma.
L’empresa lleidatana està portant a terme un procés d’expansió i en els últims anys ha adquirit quatre centres presencials d’FP a Madrid, Bilbao i Andalusia, a més d’obrir-ne altres de propis. Actualment, compta amb 5.600 estudiants en 13 seus presencials a Espanya, a les quals el curs que ve se’n sumarà una altra a la Corunya, i amb 39.000 alumnes en la divisió online. A Lleida ciutat, està ultimant la construcció del nou edifici per a les oficines al polígon Activa Park, a prop dels Mangraners, amb una inversió d’uns 7 milions d’euros. Des de l’any passat, iLERNA forma part del grup inversor suís Jacobs Holding.