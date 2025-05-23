LABORAL
Oposicions a l'ajuntament de Lleida: inscrits 1.834 aspirants per a 114 places
Xifra global per a les 27 convocatòries. Les de conserge i ordenança sumen un terç, amb més de 25 inscrits per lloc
Un total de 1.834 persones s’han inscrit a la convocatòria d’oposicions de la Paeria de Lleida per a 114 places, la qual cosa suposa una mitjana de 16 aspirants per cada una. No obstant, en realitat es tracta de 27 convocatòries diferents per a 76 places de funcionari i 16 de personal laboral dels subgrups A1, A2, C1, C2 i AP, a les quals cal sumar 22 places addicionals procedents de les ofertes públiques del 2025 i 2026 que s’han inclòs en aquesta convocatòria.
Així, la que ha registrat més inscrits és la de conserge d’escola, amb 345 per a 12 places, seguides de la d’ordenança (253 per a 10), tècnic de grau mitjà (149 per a 6) tècnic superior en educació infantil (130 per a 6), subaltern de gestió (142 per a només 2 places) i mestre d’escola bressol (119 per a 15).
La resta d’aspirants són per a tècnic mitjà d’educació (75), tècnic auxiliar d’informàtica (70), tècnic superior de gestió cultural (65), tècnic d’administració general (63) professor titular de l’Escola d’Art (40), tècnic d’inspecció tributària (40), psicòleg (39), oficial d’obres i serveis laboral (36) i funcionari (34), i auxiliar de manteniment d’instal·lacions esportives (34). També per a tècnic executiu (33), tècnic de medi ambient (24), vigilant de mercats (24), oficial d’enllumenat (21), tècnic de salut pública (20), tècnic superior de prevenció de riscos (20), arquitecte tècnic (19), treballador familiar (17), tècnic superior d’informàtica (14), professor auxiliar de Conservatori (5) i restaurador (3).
Els següents passos són dictar la resolució provisional d’admesos i exclosos i publicar-la al BOP. Llavors hi haurà 10 dies hàbils per presentar reclamacions i quan es resolguin es publicarà la relació definitiva tant al BOP com a la seu electrònica. Les proves s’iniciaran al juliol i s’aniran programant al llarg de l’any. La Paeria anirà publicant la data concreta de cada prova.