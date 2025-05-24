Lleida millorarà l’accessibilitat del carrer Comtes d’Urgell amb noves voreres, arbrat i carril bici
L’Ajuntament de Lleida iniciarà pròximament unes obres de millora de l’accessibilitat al carrer Comtes d’Urgell, que inclouran l’ampliació de voreres fins a 2,9 metres i la plantació de 22 arbres en un tram actualment sense arbrat. Els treballs es faran entre el pont de les vies i el carrer Príncep de Viana, reduint els carrils de circulació de tres a dos per afavorir un espai més segur i còmode per als vianants i millorar l’accés a la futura estació d’autobusos.
El projecte també contempla la prolongació del carril bici de l’avinguda Prat de la Riba fins al Barris Nord, amb un total de 433 metres lineals, així com un tram transversal de 94,5 metres per sobre del cobriment de les vies, que es pavimentarà amb lloses de formigó en substitució de les làmines de fusta actuals.
Les actuacions afectaran una superfície de 17.290 metres quadrats i sortiran a licitació pròximament amb un pressupost de 978.348 euros. La durada prevista de les obres és de quatre mesos. Aquestes intervencions s’emmarquen dins del projecte de Transformació Sostenible i Digital del Transport a Lleida, finançat amb fons europeus Next Generation EU.