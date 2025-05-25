ENTREVISTA
Oriol Junqueras, president d'ERC: «Fins que no hi hagi un acord de finançament no hi haurà pressupostos»
El president d’ERC confia que s’arribarà a un bon acord per al finançament de Catalunya i considera que vetar el burca i el nicab és “convertir una cosa que no existeix en un problema”
El desembre passat va guanyar les primàries d’ERC després de mesos de divisions. Ara hi ha pau interna?
El que és important és que el país vagi bé. Afortunadament en alguns aspectes sí que va bé i prova d’això és que Catalunya aporta el 10% de tot el creixement del PIB de la zona euro, és una xifra espectacular. Però això conviu amb coses que no van tan bé com que moltes famílies del nostre país no poden arribar a final de mes i això és el que ens preocupa.
El PSC està fent prou avenços per aconseguir un millor finançament per a Catalunya?
Hem explicat moltes vegades que el PSC no fa, se l’ha d’obligar a fer. Sabem que és molt difícil, ningú ha aconseguit garantir per a Catalunya el finançament que necessita i es mereix però estem covençuts que podem aconseguir-ho. El repte és immens i els tempos són curts, ja que el compromís és que hi hagi un bon acord abans de finals de juny, però esperem aconseguir-ho.
Llavors confia que s’arribarà a un acord i aprovar els pressupostos de la Generalitat?
Tenim molts motius per ser prudents i escèptics, però també moltes raons per lluitar fins al final. Creiem que podem arribar a un bon acord i, si no ho féssim, és evident que el PSC també estaria renunciant a arribar a altres acords en qualsevol altre àmbit. El PSC sap el que s’hi juga perquè l’hi expliquem amb molta claredat cada dia.
I els pressupostos de l’Estat?
No hi ha hagut acord per als pressupostos d’aquest any amb el Govern ni amb el Govern central senzillament perquè el PSC no ha fet gaires de les coses que ha de fer. No hi haurà uns bons pressupostos mentre no hi hagi un bon acord de finançament i hi hagi una agència tributària a Catalunya amb totes les competències. També és molt difícil arribar a un acord si Catalunya no disposa del servei de trens que es mereix.
Com valora que Junts demani prohibir el burca i el nicab en els espais públics i el vel en els centres educatius?
De burques a Catalunya no n’he vist mai ni un. Per tant, convertir una cosa que no existeix en un problema em sembla que és desviar-se dels veritables problemes que té la societat com els lloguers, els salaris que no arriben, la pobresa, les dificultats de les empreses per créixer, etcètera. És important centrar-nos en allò que és realment important i no generar problemes que no existeixen. Inventar problemes no és part de les solucions per al país.
El procés ha mort?
La independència no és una qüestió de temps sinó de força democràtica. Només és possible amb grans majories i treballem incansablement perquè així sigui. De vegades soprèn que hi hagi gent que en comptes de voler ser més vulguin ser menys.
I com creu que es pot frenar l’extrema dreta?
Constatar que allà on governa fracassa i només contribueix a generar problemes. L’únic que ha aconseguit ha estat generar problemes a tots els nivells. Empobreixen la població i van contra la cultura, la ciència i el benestar. És la lliçó que hem de tenir ben present.
Amb la previsió que el Tribunal Constitucional doni llum verda a l’amnistia, veu la llum al final del túnel per poder tornar a ser candidat a presidir la Generalitat?
Veurem que fa el Tribunal Constitucional i les conseqüències que té. Hem après que els tribunals espanyols s’inventen delictes, violenten sistemàticament la voluntat expressada en els parlaments i el poder legislatiu. Sabem que intenten fer de govern, de parlament, i substituir la voluntat popular, però no ens intimiden les seues presons, els seus jutges i les seues interpretacions. El nostre país tirarà endavant i farem tot el possible perquè així sigui.
Amb vostè com a candidat?
No tinc ni idea de quan passarà això. Sabem que hi ha una inhabilitació fins al 2031 i és absoluta. M’impedeix fer el meu treball com a professor d’universitat. Quan un Estat necessita prohibir que un professor d’universitat de classes deu ser que se sent molt feble.