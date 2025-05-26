Les llistes de matriculació en escoles 'bressol' de Lleida es publicaran dimecres vinent
L’ajuntament ha rebut 575 sol·licituds per a 491 places disponibles
El període de preinscripció per a les escoles "bressol" de Lleida va finalitzar la mitjanit de dijous a divendres, registrant un total de 575 sol·licituds per optar a les 491 places disponibles. La següent data clau al calendari serà dimecres vinent 28, quan es publicaran les llistes baremades i es donarà inici al procés formal de matriculació que es farà entre el 10 i el 23 de juny.
De les 575 preinscripcions rebudes, la majoria de les famílies van optar per la via telemàtica, concretament 298 sol·licituds es van tramitar online. Per la seua part, 165 famílies van preferir realitzar el tràmit de manera presencial en la regidoria d’Educació, mentre que les 112 restants es van formalitzar directament en alguna de les 17 escoles infantils que operen a la ciutat. Es pot destacar que 16 d’aquests centres depenen directament del consistori lleidatà, mentre que la guarderia La Faldeta és gestionada pel departament d’Educació de la Generalitat.
Calendari del procés de matriculació en escoles "bressol" de Lleida
Les famílies hauran de prestar especial atenció a les pròximes dates del procés d’admissió. El dimecres 28 de maig es publicaran les llistes amb les sol·licituds baremades, establint un període de reclamacions que s’estendrà fins el 30 del mateix mes. Posteriorment, el 3 de juny es realitzarà un sorteig per determinar el número de desempat en aquells casos on sigui necessari.
La formalització de la matrícula podrà realitzar-se entre el 10 i el 23 de juny, ambdós, inclusivament oferint dos modalitats: a través d’internet o sol·licitant cita prèvia a la regidoria d’Educació, ubicada al número 2 del carrer Bisbe Torres. Per a aquelles famílies que no van poder fer la preinscripció en el període ordinari, l’Ajuntament habilitarà a partir del 3 de juliol el tràmit per a les llistes de matrícula viva.
El regidor d’Educació, Xavi Blanco, ha valorat molt positivament la xifra de sol·licituds rebudes durant el període de preinscripció. En les seues declaracions, ha destacat que les escoles infantils constitueixen "un símbol de l’aposta per l’educació que fa l’ajuntament amb equipaments i serveis de qualitat". Aquest compromís municipal es reflecteix en la gestió directa de 16 de les 17 guarderies que operen a la ciutat.
L’Ajuntament de Lleida ha apostat per la digitalització dels tràmits administratius relacionats amb l’educació infantil. Prova d’això és que més de la meitat de les sol·licituds (298 de 575) s’han realitzat a través de la plataforma online habilitada per a tal final|finalitat. Aquesta tendència mostra la creixent adaptació de les famílies lleidatanes als procediments telemàtics, encara que es mantenen les opcions presencials per garantir l’accessibilitat a tots els ciutadans.