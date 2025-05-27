TRIBUNALS
Crearan un segon jutjat de violència contra la dona a Lleida
Assumiria els partits judicials de la capital, Balaguer i Cervera davant les noves competències de delictes sexuals. S’estima una sobrecàrrega de treball del 47%
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, van anunciar ahir l’estudi per a la creació de quatre nous jutjats de Violència sobre la Dona i violències sexuals a Catalunya, un dels quals a Lleida. Concretament, el de la capital del Segrià, que té una plaça de magistrat, comptaria amb dos però també assumiria els partits judicials de Balaguer i Cervera. Així ho van anunciar ahir després d’una reunió a la conselleria. Espadaler va dir que aquests jutjats entraran en funcionament a finals d’any. Amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2025 en matèria d’eficiència del Servei Públic de Justícia, els òrgans unipersonals passaran a ser tribunals d’instància amb seccions que comportaran més especialització més gran, entre les quals figuren aquelles específiques en l’àmbit de la violència sobre la dona, que assumiran els delictes de violència sexual, la qual cosa suposarà un increment en la càrrega de treball.
A Catalunya, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) estima que l’increment de la càrrega de treball en aquestes seccions amb la nova llei serà d’un 20,25 per cent i que la disminució aparellada als jutjats d’instrucció o mixtos serà d’un 2,02%, segons va informar Bolaños.
En concret, quan s’assumeixin les noves competències, s’estima que la càrrega de treball del Jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida s’incrementarà en un 47%.
La reunió entre Espadaler i Bolaños també va servir per estudiar la possibilitat que el decret incorpori la creació de quatre places addicionals de fiscal, que s’assignarien als nous jutjats de violència domèstica. Així mateix, es va explorar la creació d’una nova unitat judicial de violència contra la infància i l’adolescència que s’integraria al nou Tribunal d’Instància de Barcelona, que entrarà en funcionament el dia 1 de gener del 2026.
Assistència jurídica gratuïta i transport per a les víctimes
La nova llei d’eficiència judicial estén l’assistència jurídica gratuïta a totes les dones i menors víctimes de violència sexual, mutilació genital femenina, matrimoni forçat i assetjament amb connotació sexual, independentment dels recursos econòmics que tinguin. A més, la Generalitat haurà d’oferir transport a totes les persones citades en jutjats diferents del seu partit judicial si aquest no té secció especialitzada.
Per la seua banda, Bolaños va recordar que l’1 de juliol vinent entraran en funcionament 33 tribunals d’instància a tot Catalunya i que a finals d’any ho faran a la resta de partits judicials. Així mateix, el ministre de Justícia va reconèixer que Catalunya té menys jutges que la mitjana estatal, i que el Govern central ho intentarà pal·liar.