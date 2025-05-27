La històrica joieria Tous de Lleida es trasllada a un nou local
La firma celebra el 40 aniversari abandonant l'establiment del carrer Carme amb un trasllat a un nou local de 124 m²
La firma de joieria Tous ha materialitzat recentment el seu canvi d’ubicació a l’Eix Comercial de Lleida, coincidint amb la celebració de quatre dècades de presència a la capital ilerdenca. La marca abandona l'establiment del carrer Carme per instal·lar-se en un nou i més ampli local de 124 metres quadrats situat al número 10 del carrer Major, mantenint simultàniament la seua segona botiga operativa a la Zona Alta de la ciutat.
El nou establiment, ubicat a l’artèria comercial més transitada de Lleida, permetrà a Tous oferir una experiència de compra millorada, amb un espai més ampli on exhibir les seues col·leccions de joieria, accessoris i complements. La decisió de mantenir el punt de venda a la Zona Alta, d’altra banda, confirma l’aposta de la marca per conservar la seua presència en les principals àrees comercials de la ciutat.
La presència de Tous a Lleida es remunta a 1984, quan la firma catalana va decidir expandir la seua xarxa comercial més enllà del seu origen a Manresa.
L’establiment original al carrer Carme va ser un dels primers que la companyia va obrir fora de Barcelona, en la seua estratègia d’expansió per Catalunya. Posteriorment, l’obertura d’una segona botiga a la Zona Alta va respondre al creixement d’aquesta zona com a àrea comercial de prestigi a la ciutat.
Fundada el 1920 per Salvador Tous Blavi i la seua esposa Teresa Ponsa Mas a Manresa, Tous s’ha convertit en una de les marques de joieria més reconeixibles d’Espanya, amb presència internacional a més de 45 països. La companyia, especialment coneguda pel seu emblemàtic os, ha sabut evolucionar des dels seus orígens com a taller de rellotgeria fins convertir-se en una firma global de joieria i accessoris.
En l’actualitat, el grup compta amb més de 700 botigues a tot el món i continua sent una empresa familiar, dirigida per la tercera generació de la família Tous. El seu model de negoci combina la tradició joiera amb la innovació en disseny i materials, havent diversificat la seua oferta cap a complements, perfums i altres productes de lifestyle.
A Espanya, Tous manté una xarxa de més de 200 establiments, amb presència a totes les capitals de província i principals ciutats del país. L’estratègia de la companyia en els últims anys ha apostat per l’omnicanalitat combinant l’experiència de compra física en botigues com les de Lleida amb un creixent desenvolupament del canal online.