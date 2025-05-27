Vegetació descontrolada a Lleida: queixes per les herbes salvatges en zones urbanes de Lleida
La zona entre l'avinguda Prat de la Riba i els blocs Catalunya presenta un estat assilvestrat, coincidint amb l'expedient sancionador a la concessionària de jardineria
El pendent adjacent al Parc de les Vies de Lleida, situat entre l'avinguda Prat de la Riba i els blocs Catalunya, presentava ahir un estat d'abandonament total, amb vegetació descontrolada i un aspecte completament assilvestrat. La situació d'aquesta àrea, que inclou un petit camí que connecta el passeig central del parc amb el carrer Alfarràs, ha empitjorat fins al punt que el sender ha quedat pràcticament envoltat de malesa.
Aquesta circumstància es produeix en un context on l'Ajuntament de Lleida ha anunciat recentment l'obertura d'un expedient sancionador contra la concessionària del servei de jardineria, la UTE Eulen-B. Biosca, per diversos incompliments contractuals. Segons ha informat la Paeria, les infraccions detectades estan relacionades principalment amb deficiències en el personal adscrit al contracte i la manca de lliurament de les programacions de tasques, fet que dificulta el seguiment tècnic municipal del servei.
Requeriments incomplerts i nou contracte en procés
La primera tinenta d'alcalde i regidora de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, ha expressat el seu descontentament amb el servei: "La ciutadania de Lleida mereix un millor servei i que les zones verdes de la ciutat llueixin. Ja fa temps que no estem contents del servei que està oferint aquesta empresa i els hi hem fet diversos requeriments perquè detectem que estan incomplint el contracte".
Cal destacar que l'Ajuntament està en procés d'adjudicació d'un nou contracte de jardineria, dividit per primera vegada en dos lots, que hauria d'entrar en funcionament el proper mes de juny. Segons Iglesias, aquest nou model contractual ha de comportar "una millora molt substancial en el manteniment dels parcs i zones verdes de la ciutat", una necessitat que es fa evident davant de situacions com la del pendent del Parc de les Vies.