ENSENYAMENT
El canvi de docents llasta els centres desfavorits
Així ho constata una enquesta de la Fundació Bofill. Més de la meitat de la plantilla ha estat substituïda en cinc anys
La Fundació Bofill constata una elevada “inestabilitat” dels claustres als centres d’alta complexitat. Així ho indica un estudi elaborat a partir d’una enquesta a 852 docents i 68 entrevistes a professorat sobre les polítiques educatives. Els resultats mostren que entre els anys 2018 i 2023 es va substituir un 53% del claustre dels centres socioeconòmicament més desfavorits (un 50% en la resta) i que la inestabilitat de les plantilles “és una de les principals dificultats per consolidar els projectes educatius”. Un 45,4% dels centres sent una pressió alta per obtenir bons resultats a les proves de competències (35,5% a la resta) i adaptar els continguts curriculars a aquestes proves.
Per tot això, la fundació proposa donar incentius a la formació, reconeixement i desenvolupament professional al professorat de centres d’alta complexitat. Planteja reduir l’horari de docència de 23 a 22 hores a Primària i de 18 a 17 a ESO perquè puguin destinar més temps a la formació i coordinació, i intensificar la participació d’equips directius i docents en xarxes d’aprenentatge i intercanvi professional. També intensificar el suport de la inspecció educativa als centres més vulnerables, incrementar i integrar els recursos educatius dels centres més vulnerables, augmentar el suport administratiu amb mitja dotació addicional i un marc d’avaluació “útil i sostenible”.
D’altra banda, la plataforma Docents per la Qualitat Educativa va demanar ahir a la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, intervenir davant de “vulneracions greus” al sistema per les polítiques d’Educació des del 2010. Està integrada per professors de català, castellà, filosofia, economia, física, química, biologia, geologia i ciències ambientals, i denuncien que els canvis metodològics i reformes curriculars han estat imposats.
Els nous plans d’estudis d’Infantil i Primària, enguany
El secretari general d’Universitats, Francisco García, va afirmar ahir a Lleida que durant aquest any esperen tenir redactats els nous plans d’estudi dels graus d’Educació Infantil i Primària i del màster de Professorat. Va assenyalar que els ministeris d’Universitats i d’Educació treballen conjuntament amb les facultats d’Educació per modificar els plans, de manera consensuada, i adaptar-los a la nova realitat. Va remarcar que les claus són la individualització de la formació i les pràctiques. García va participar en la clausura de la Conferència de degans d’Educació.