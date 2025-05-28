Veïns de l'Horta de Lleida denuncien incompliments en les proteccions d'una línia elèctrica
Els residents en habitatges de Butsènit afirmen que la promotora només instal·larà 120 metres de protecció en lloc dels 300 acordats contractualment
Els veïns de la partida de Butsènit de Lleida han aixecat la veu contra la promotora encarregada de la construcció d'una línia elèctrica d'evacuació d'una planta solar d'Alcarràs. Segons afirmen els afectats, l'empresa no està complint amb les mesures de protecció acordades per a la línia d'alta tensió soterrada quan passa a menys de 70 metres d'habitatges residencials.
D'acord amb el testimoni de veïns, existeix un compromís contractual per instal·lar mesures de seguretat en aproximadament 300 metres de la infraestructura. Tanmateix, els veïns aseguren que la promotora només preveu protegir uns 120 metres, menys de la meitat del tram acordat inicialment. Davant aquesta situació, els residents han estat informats que aquest dijous representants de l'empresa es reuniran amb la comunitat per oferir explicacions sobre aquesta discrepància.
Les obres d'aquesta infraestructura comporten afectacions en la mobilitat. Concretament, els treballs alteren el trànsit a l'entrada i sortida de Lleida per la carretera de Saragossa (N-II), en el tram comprès entre els punts quilomètrics 456 i 458.
Ampliarem la informació