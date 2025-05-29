TRIBUNALS
Admet haver envestit diversos cops amb el cotxe un altre xòfer a la Pobla
La Fiscalia sol·licita nou anys de presó
“Vaig arremetre contra el seu cotxe i després no sé què més vaig fer.” Això és el que va declarar ahir davant de l’Audiència la dona acusada d’intentar matar amb el seu cotxe l’home que li llogava la casa a la Pobla de Segur el 21 de juliol del 2021. Tanmateix, va justificar aquesta acció afirmant que “estava perseguint la meua filla, que assetjava, ella em va trucar per telèfon, vaig sortir a buscar-la i, al creuar-me amb el seu vehicle, vaig creuar el meu cotxe a la carretera per impedir-li el pas perquè volia matar-nos”. També va reconèixer que ella li va dir “al final t’hauré de matar”, però que ho va fer “perquè em sentia indefensa, però la meua intenció no era acabar amb la seua vida”. Acusada i víctima s’han creuat diverses denúncies per la seua mala relació. Per la seua part, l’home, que va declarar protegit per una mampara, va assegurar que “vaig témer per la meua vida”. Va explicar que la dona va agafar embranzida i el va envestir diverses vegades i “vaig haver de demanar auxili”. Va afegir que “em va dir que acabaria amb la meua vida, que em mataria fos com fos”. La seua declaració va venir corroborada pels Mossos d’Esquadra i dos testimonis. Els policies van dir que la dona estava al volant “com si hagués perdut la raó”. Un veí va veure com l’home intentava escapar i un altre va pensar, inicialment, que es tractava d’un accident però després “vaig veure com l’envestia diverses vegades”. Els forenses van detallar que la dona presentava un quadre delirant paranoide i que no prenia la medicació. De fet, després de ser arrestada se’n va decretar l’ingrés en un psiquiàtric. Fiscalia va mantenir la petició de nou anys de presó pels delictes d’homicidi en grau de temptativa i amenaces amb la circumstància atenuant d’alteració psíquica lleu.