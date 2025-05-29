DISTINCIONS
Guardonats set projectes d’alumnes sobre sostenibilitat
Alineats amb els objectius de l’ONU
els Premis Talent Jove ODS Lleida 2025, impulsats per la Fundació Comunitària Raimat Lleida i l’Associació de Directius de Secundària, van distingir ahir 7 projectes d’estudiants sobre desenvolupament sostenible. A Primària, va ser guardonat Ludoteca d’Alpicat. Tot un món per jugar; a primer cicle d’ESO, La terra, el nostre món: viatge a la consciència ambiental; a tercer i quart d’ESO, Clean Future, una app per millorar la neteja urbana; a Batxillerat i Premi Especial d’Agroalimentació Regenerativa, La digitalització dels regadius a Catalunya en temps de sequera, una eina per millorar la governança de l’aigua; a FP de grau mitjà, Un fruit amb història i futur, reivindicació gastronòmica del codony; a FP superior, Wellspring of Culture; i a Escoles d’Idiomes i Adults, CultivaLocal: plataforma per a agricultors locals. El Pacte Mundial de Nacions Unides s’hi ha sumat com a aliat estratègic i la seua coordinadora de desenvolupament corporatiu local, Isabel Roser, va dir que “la joventut no és només esperança, sinó acció. Aquests premis mostren com l’educació pot ser un motor real de canvi”.