La subhasta de l’edifici de l’històric hotel Condes de Urgel de Lleida ha quedat deserta
No hi havia fixada una licitació mínima, malgrat que calia dipositar una fiança de 501.900 euros. La Paeria diu que té previst contactar amb el banc propietari
La subhasta de l’edifici de l’històric hotel Condes de Urgel de Lleida ha quedat deserta, segons van confirmar a aquest diari fonts solvents. El jutjat de primera instància número 1 de Lleida va impulsar la subhasta a instàncies del Banco de Crédito
Social y Cooperativo (Cajamar n’és el principal accionista) pels 4.795.474,43 euros que les societats propietàries li deuen per un préstec hipotecari, als quals cal sumar 1.464.697,17 euros més en concepte d’interessos i costes. La subhasta obeeix al procés d’execució instat per l’entitat bancària contra Norcia Inversiones i Delfos Conde, i va valorar l’immoble en 10.038.009,84 euros. No es va fixar una licitació mínima, però calia dipositar una fiança de 501.900 euros. Les mateixes fonts van indicar que, al no haver-se registrat cap licitació, possiblement el mateix banc es quedarà amb l’edifici, a l’espera de decidir-ne el futur.
L’hotel va tancar el juliol del 2018 i en aquell moment les instal·lacions ja havien quedat una mica obsoletes, per la qual cosa actualitzar-lo per tornar a posar-lo en servei requereix amb tota probabilitat una elevada inversió.
La tinenta d’alcalde i regidora de Bon Govern, Carme Valls, va afirmar a UA1 que “l’ajuntament no permetrà que aquest edifici es deteriori”. Va afegir que el consistori “es va plantejar en algun moment fer un pas” i va anunciar que “tenim en projecte parlar amb el banc propietari”, però no va precisar si per intentar gestionar l’antic hotel directament o buscar una altra fórmula.
Aquest immoble, estrenat el 1975 al peu de l’antiga N-II, va ser projectat per ampliar l’establiment que havia estat estrenat l’any 1960 a pocs metres, a l’avinguda de les Garrigues. Va funcionar fins al 2014, quan va tancar per primera vegada per qüestions econòmiques. El 2015 la propietat va arribar a una acord amb la cadena Playa Senator, que el va reobrir, però dos anys i mig després va tancar definitivament.