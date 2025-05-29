La Paeria restaurarà la torre del Tossal de Moradilla i n'adequarà l'entorn arqueològic
El projecte preveu invertir 150.000 euros en estabilitzar l'estructura, restaurar els murs i adequar l'entorn arqueològic d'aquest bé cultural d'interès local
La Paeria de Lleida ha presentat avui el projecte de restauració i adequació de la torre del Tossal de Moradilla, una estructura del segle XVIII que ha patit un greu deteriorament després de l'ensorrament de la paret oriental a finals del 2024, fet que es va sumar a la caiguda prèvia d'una altra paret. Actualment, només queden drets dos murs d'aquest bé cultural d'interès local.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha visitat avui l'indret i ha anunciat una inversió de 150.000 euros per estabilitzar el conjunt, reconstruir l'estructura i millorar la divulgació d'aquest espai que acull restes de diferents períodes històrics.
El projecte de rehabilitació contempla la construcció d'uns murs interns de contenció que funcionaran com una mena de "caixa d'ascensor" sobre la qual es reconstruiran els murs exteriors, aprofitant el material original que ha caigut. Es pretén diferenciar el que és pròpiament la resta arqueològica del que és incorporació de nous elements", ha declarat Larrosa.
A més de la reconstrucció de la torre, el pla inclou l'adequació dels camins del Tossal i la instal·lació de codis QR o punts informatius a cada troballa arqueològica.
Un enclavament estratègic entre Lleida i Els Alamús
L'alcalde Larrosa ha destacat la importància d'aquest projecte no només per la recuperació patrimonial, sinó també per la col·laboració entre els municipis de Lleida i Els Alamús. "Tenim la vocació d'avançar en la restauració de la torre però també volem col·laborar entre els dos municipis per fer una divulgació i posar en valor el nostre patrimoni i la nostra història", ha explicat Larrosa, que ha recordat que els vestigis trobats en aquest Tossal es remunten a l'edat de bronze.
El Tossal de Moradilla és un jaciment arqueològic d'una riquesa històrica extraordinària. S'hi han trobat restes que daten dels anys 1.200 i 900 aC, una necròpolis musulmana i trinxeres de la Guerra Civil. A més, la torre que corona el turó va ser utilitzada com a torre de telègraf durant els segles XVIII i XIX, connectant visualment amb el turó de la Seu Vella i el Castell de Gardeny, formant part d'una xarxa de comunicacions estratègica.
Calendari d'actuacions i preservació del patrimoni
Segons ha informat l'alcalde, el projecte d'adequació del Tossal de Moradilla i els seus entorns es presentarà a la Comissió de Patrimoni al setembre. Prèviament, es duran a terme intervencions de caràcter arqueològic per assegurar la preservació de possibles restes encara no descobertes. Si no hi ha més indicacions des del punt de vista tècnic, la licitació podria avançar de forma immediata després de l'aprovació.
L'estat de la torre ha estat motiu de preocupació des de fa anys. L'historiador Joan-Ramon González va denunciar el preocupant estat d'abandonament de l'estructura des de fa cinc anys, tant a títol personal com des del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, alertant sobre la progressiva degradació d'aquest element patrimonial.
La implicació dels Alamús en la recuperació del monument
Tot i que el Tossal de Moradilla es troba dins del terme municipal de Lleida, la seva proximitat i vinculació històrica amb Els Alamús ha fet que els habitants d'aquesta localitat el considerin part del seu patrimoni cultural. Toni Bosch, alcalde dels Alamús, ha expressat la seua gratitud per aquesta intervenció: "Agraeixo que s'afronti decididament la recuperació d'un símbol que ens el sentim nostre per molt que sigui tema municipal de Lleida perquè està dintre del nostre ADN. Molta gent del poble ve a la Moradilla a fer excursions i gaudir d'aquesta torre".
Bosch també ha mostrat la seva satisfacció per la sensibilitat mostrada a l'hora de planificar la reconstrucció, preservant l'essència històrica del monument mentre es garanteix la seva estabilitat estructural.
La torre del Tossal de Moradilla constitueix un element patrimonial de gran valor per a la comarca del Segrià. La seva ubicació estratègica, a 243 metres d'altitud, ha fet que aquest enclavament hagi estat utilitzat per diverses civilitzacions al llarg de la història. Des de l'edat del bronze fins a la Guerra Civil, passant per l'època musulmana i la seva funció com a torre de telegrafia òptica, aquest espai és un compendi de la rica història de la plana de Lleida.
El projecte de restauració no només pretén evitar la pèrdua definitiva d'aquesta estructura històrica, sinó també convertir-la en un recurs cultural i turístic que permeti divulgar la importància històrica d'aquest indret.