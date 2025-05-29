PARTITS
El PP, contra destinar les Josefines a acollir persones sense llar
El cap de l’oposició en la Paeria, Xavi Palau (PP), va reiterar ahir davant de veïns de Templers-Escorxador el seu rebuig al projecte del govern municipal d’instal·lar un centre per a persones sense llar a l’antic convent de les Josefines. Palau remarca que el barri “ja pateix problemes de mobilitat, accessibilitat i sobrecàrrega d’activitats” i va afegir que el projecte “no ha estat consensuat amb els veïns”, per la qual cosa va demanar parar-lo i obrir un procés participatiu perquè opinin.