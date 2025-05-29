BARRIS
Una cooperativa construirà 11 pisos per a joves en un solar del Centre Històric de Lleida
La Paeria ha formalitzat aquest migdia la cessió del terreny, situat entre els carrers Galera i Alsamora
Seran habitatges de protecció oficial que es destinaran per al lloguer i s’entregaran a l’estiu de 2027
La cooperativa TAU Catalunya Sostenible Social Scoop construirà un edifici d’11 habitatges protegits per a joves menors de 35 anys en un solar municipal del Centre Històric. La cessió del terreny, situat entre els carrers Galera i Alsamora i al costat de Cavallers, s’ha oficialitzat avui en un acte al qual ha assistit l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el president del consell rector de la cooperativa, Miquel Pigem. Aquest ha detallat que serà "un edifici funcional amb 11 habitatges i 11 places d’aparcament destinades al lloguer o la cessió d’ús" i que la previsió és que l’entrega de clau es faci entre juliol i setembre de 2027. "El projecte executiu ho tindrem llest en dos mesos, el permís d’obres tardarà entre tres i quatre i tindrem catorze mesos per construir-lo, per la qual cosa la previsió és que estigui per a l’estiu de dins de dos any," ha detallat Pigem. Ha afegit que els pisos seran de 70 metres quadrats i el preu serà de 6,64 euros el metre quadrat i que "per optar a un d’ells s’haurà d’estar registrat, ja que seran de protecció oficial."
Per la seua part, Larrosa ha agraït la predisposició de la cooperativa de dur a terme aquesta actuació i ha destacat que la cessió del solar per 75 anys s’ha fet pel pagament simbòlic d’un euro a l’any. També ha recordat que actualment s’estan duent a terme 32 operacions urbanístiques en el Centre Històric i que la previsió és que només en aquest barri es puguin crear o rehabilitar fins 700 nous habitatges. "Tot el que estigui en mans del públic avançarà de pressa, però hi haurà altres operacions que podran o hauran de fer els operadors privats", ha assenyalat l’alcalde.
Paral·lelament, l’alcalde ha anunciat que habilitaran un espai per a emprenedors especialitzats en el sector digital al solar que hi ha al costat de la Casa de Fusta del carrer Cavallers. Sobre aquest equipament, que també és per a emprenedors, Larrosa ha dit que "està per complet i és un model d’èxit que es va posar en marxa anys enrere". Finalment, ha afegit que el nou espai per a emprenedors digitals es fa en un solar que el consistori ha rebut d’una herència i aviat presentarem l’avantprojecte".