URBANISME
La demolició de l’edifici en ruïna del carrer del Nord, gairebé acabada
La demolició de l’edifici en ruïna a la cantonada del carrer del Nord amb la rambla Ferran va començar fa gairebé tres mesos i ja es troba en la recta final. Les tasques d’enderroc s’han hagut de fer manualment i planta per planta per no afectar les cases limítrofes. L’edifici, que datava del 1938, va ser declarat en ruïna per la Paeria al febrer arran de l’aparició de grans esquerdes produïdes per les obres al solar del costat.