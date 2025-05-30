Denuncien abandó del Bosc Urbà de Cappont de Lleida
El primer bosc urbà de la ciutat, inaugurat amb 150 arbres al costat de l’església de Santa Teresa Jornet, mostra signes de deteriorament i acumula restes de botellones
El Bosc Urbà de Cappont, pioner a la ciutat de Lleida amb els seus 150 exemplars arboris, presenta actualment un estat de deteriorament significatiu a causa de la falta de manteniment adequat. Aquest espai verd, ubicat estratègicament al costat de l’església de Santa Teresa Jornet, va ser en el seu moment un projecte emblemàtic de naturalització urbana que ara es troba descuidat, amb restes de botellones que embruten tant els bancs com les zones de passeig, generant preocupació entre veïns i autoritats locals.
La situació actual contrasta amb la visió original que va impulsar la seua creació. Inaugurat com una aposta per la sostenibilitat i la millora de la qualitat ambiental al barri de Cappont, aquest bosc urbà representava un model d’integració d’espais verds en el teixit urbà lleidatà. Tanmateix, el pas del temps i l’aparent falta de recursos destinats a la seua conservació han provocat un deteriorament progressiu que amenaça amb desvirtuar completament el seu propòsit inicial. Els residus de botellones s’han convertit en una constant, dificultant el gaudi de l’espai per part dels ciutadans i comprometent la salut de l’arbratge.