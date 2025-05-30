Detingut a Lleida un jove amb nombrosos antecedents per assaltar una dona i arrencar-li una cadena d'or
L'arrestat és habitual en estrebades amb víctimes d'entre 66 i 85 anys
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un jove de 21 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència a una dona a Lleida. Els fets es remunten al 20 de maig, quan es va cometre un robatori violent a la plaça de les Missions a les deu del matí: un jove va assaltar una dona i li va arrencar la cadena d'or i el penjoll que duia al coll, fugint immediatament del lloc.
Els mossos van obrir una investigació i, després d’analitzar imatges i testimonis, van reconèixer un individu amb nombrosos antecedents per fets similars.
Aquest dijous al matí, agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana de la policia catalana el van localitzar i detenir al carrer Sant Antoni. El detingut té cinc antecedents per robatoris similars comesos des de mitjans de l’any passat i és un especialista en estrebades amb víctimes d’edats compreses entre els 66 i 85 anys.