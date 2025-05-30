SEGRE

Detingut a Lleida un jove amb nombrosos antecedents per assaltar una dona i arrencar-li una cadena d'or

L'arrestat és habitual en estrebades amb víctimes d'entre 66 i 85 anys

Vista exterior de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Lleida. - SEGRE

Vista exterior de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Lleida. - SEGRE

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un jove de 21 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència a una dona a Lleida. Els fets es remunten al 20 de maig, quan es va cometre un robatori violent a la plaça de les Missions a les deu del matí: un jove va assaltar una dona i li va arrencar la cadena d'or i el penjoll que duia al coll, fugint immediatament del lloc.

Els mossos van obrir una investigació i, després d’analitzar imatges i testimonis, van reconèixer un individu amb nombrosos antecedents per fets similars.

Aquest dijous al matí, agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana de la policia catalana el van localitzar i detenir al carrer Sant Antoni. El detingut té cinc antecedents per robatoris similars comesos des de mitjans de l’any passat i és un especialista en estrebades amb víctimes d’edats compreses entre els 66 i 85 anys.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking