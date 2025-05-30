SUCCESSOS
Dos fuites de gas en 45 minuts obliguen a evacuar un col·legi i a tallar un carrer a Lleida
L’escola Francesco Tonucci de Cappont primer i a Bisbe Irurita, després
Una fuita de gas al pati del col·legi Francesco Tonucci de Cappont va obligar ahir a desallotjar 65 alumnes que es trobaven en aquell moment al centre, que va suspendre les classes i avui les reprendrà amb normalitat. Pocs minuts després, una altra fuita en unes obres va obligar a tallar el carrer Bisbe Irurita a Ronda.
Dos fuites de gas diferents detectades amb només 45 minuts de diferència a la ciutat de Lleida van obligar ahir al matí a evacuar el col·legi Francesco Tonucci del barri de Cappont i a tallar el carrer Bisbe Irurita. La primera incidència es va produir a les 10.47 hores, quan els Bombers van rebre l’avís urgent d’un operari de gas natural que alertava d’una fuita de gas a l’escola, que va ser evacuada per prevenció per la direcció del centre i els docents, amb el suport d’efectius de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Bombers. La zona va ser acordonada.
El col·legi havia alertat manteniment de la Generalitat al percebre olor de gas al pati i en un lavabo ubicat en aquesta zona. En aquell moment només hi havia 65 alumnes al centre, de quart i cinquè de Primària i del servei d’acollida, ja que la resta estaven d’excursió. Els nens van ser conduïts a un parc a prop del centre, on van romandre fins que les seues famílies van anar a recollir-los, després de rebre l’avís per part del col·legi. Cap persona no va resultar ferida.
Els bombers van fer lectures de gas i van registrar resultats positius a l’interior i al pati, on va ser detectada una bossa de gas al subsol, que pel que sembla es va anar acumulant per una fuga en una canonada, ocasionada possiblement per un enfonsament del paviment, va indicar la tinenta d’alcalde i regidora de Mobilitat i Seguretat, Cristina Morón. El gas es va expandir pels conductes fins a l’interior d’edifici, però a les 11.21 hores les lectures ja van resultar negatives i una hora després el perímetre va ser desprecintat. La Guàrdia Urbana va habilitar una zona pròxima al centre perquè poguessin aturar els autocars amb els alumnes que tornaven de les excursions.
La jornada lectiva ja no es va reprendre ahir però avui el centre reprendrà les classes amb normalitat, tot i que no tindrà gas perquè la fuga ha de ser reparada. Per això, no es podrà utilitzar la cuina i al menjador escolar serviran menjar que portaran ja cuinat.
En plena operació a Cappont, a les 11.32, la Guàrdia Urbana va tallar el carrer Bisbe Irurita de la capital del Segrià per l’altra fuita de gas, localitzada en una canonada situada en un punt de la vorera en el qual s’estaven executant unes obres. Els Bombers hi van desplaçar tres dotacions. A l’arribar, els efectius van fer lectures i van comprovar que hi havia una fuga a la via pública, procedent d’un forat a la vorera. Efectius dels Bombers, juntament amb tècnics, van inspeccionar la zona per localitzar el punt de la fuga. Com a mesura preventiva, es va limitar el pas tant de vehicles com a vianants en aquest carrer, a l’altura del número 17, des de Pica d’Estats fins a passeig de Ronda. Alguns veïns es van trobar amb l’incident al tornar a casa al migdia i voler accedir als pàrquings. Cap a les quatre de la tarda, es va permetre el pas per l’altra vorera.
Fonts municipals van assenyalar que els operaris van tallar el subministrament de gas i juntament amb els Bombers van obrir la vorera per fer la reparació. Una vegada reparada la fuga, es va restablir la circulació i les tasques van quedar en mans de la companyia i dels operaris. Cap persona no va resultar ferida ni tampoc va caldre el confinament o desallotjament de cap immoble.