Ensurt al carrer Bisbe de Torres de Lleida en encastar-se un cotxe en un aparador
La conductora hauria baixat del vehicle i aquest hauria retrocedit sense control, xocant contra una floristeria
Cap persona ha resultat ferida
Un cotxe s'ha encastat contra l'aparador d'una floristeria situada al carrer Bisbe Torres de Lleida aquest divendres al matí, en un incident que afortunadament no ha provocat cap ferit. Els fets han tingut lloc poc després de les 9 hores.
Segons sembla, la conductora hauria baixat del vehicle deixant-lo en marxa i aquest ha retrocedit sense control fins col·lidir contra l'aparador de l'establiment, trencant la vidriera.