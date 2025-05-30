SEGRE

Ensurt al carrer Bisbe de Torres de Lleida en encastar-se un cotxe en un aparador

La conductora hauria baixat del vehicle i aquest hauria retrocedit sense control, xocant contra una floristeria

Cap persona ha resultat ferida

El cotxe, abalisat per la Guàrdia Urbana, després de xocar marxa enrere contra l'aparador de la floristeria

Lluís Serrano
Un cotxe s'ha encastat contra l'aparador d'una floristeria situada al carrer Bisbe Torres de Lleida aquest divendres al matí, en un incident que afortunadament no ha provocat cap ferit. Els fets han tingut lloc poc després de les 9 hores.

Una imatge de l'incident al carrer Bisbe Torres.

Segons sembla, la conductora hauria baixat del vehicle deixant-lo en marxa i aquest ha retrocedit sense control fins col·lidir contra l'aparador de l'establiment, trencant la vidriera.

