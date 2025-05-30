La Guàrdia Civil es forma a Lleida per actuar en incidents nuclears, biològics o químics
Una trentena d’agents participen en unes jornades amb simulacres pràctics per reforçar la resposta immediata davant emergències NRBQ
Una trentena d'agents de la Guàrdia Civil de les comandàncies de Lleida, Barcelona, Osca i Terol participen aquesta setmana a la capital del Segrià en unes jornades de formació per atendre incidents nuclears, radiològics, biològics o químics (NRBQ). Després d'abordar els continguts teòrics, aquest divendres els assistents han realitzat un simulacre pràctic de primera intervenció davant la fuita d'un element químic no identificat en què hi ha alguns ciutadans afectats. Els agents s'han vestit amb els equips de protecció individual, han muntat una estació de descontaminació i han acordonat la zona amb l'objectiu de garantir la seguretat d'agents i civils, i minimitzar els efectes negatius de l'incident.
El cap de la Unitat de Primera Resposta (UPR) davant incidents NRBQ de la comandància de Lleida, el tinent Montero, ha explicat que l'actualització i la pràctica d'aquestes actuacions és clau per unificar els procediments d'actuació i ensinistrar el personal, abordant coneixements teòrics i pràctics de descontaminació, així com de manipulació d'agents químics o biològics.
Montero ha posat d'exemple possibles incidents en equipaments de risc com les centrals nuclears d'Ascó o Vandellòs, atès que si mai es declara una zona d'exclusió per alguna possible incidència a les centrals, ha recordat que hi haurien d'intervenir en col·laboració amb altres organismes com els Mossos d'Esquadra, els Bombers o l'exèrcit.
Les jornades que s'han fet a Lleida formen part d'un programa anual d'exercicis on se supervisa la instrucció del personal i l'ús i el manteniment adequats del material NRBQ. En les diferents comandàncies de la Guàrdia Civil, les unitats de defensa NRBQ estan constituïdes dins les Unitats de Seguretat Ciutadana (USECIC) i s'encarreguen de les primeres mesures preventives de reacció.