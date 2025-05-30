ENSENYAMENT
Mestres volen reconeixement
Educació ret homenatge als que s’han jubilat durant aquest curs. En destaca l’“enorme capacitat d’adaptació” als continus canvis
Educació va homenatjar ahir 115 docents i altres professionals de l’àmbit educatiu que s’han jubilat durant el curs 2023-2024, en un acte a la nau central de la Seu Vella. En total, hi van assistir unes 250 persones. Josep Domingo, adjunt a la direcció dels serveis territorials d’Educació, va destacar que durant la seua trajectòria han viscut “molts canvis”, com passar de tacar-se les mans amb la pols del guix a utilitzar llapis digitals i a tenir a les aules alumnes de les més diverses procedències. Va subratllar que “la societat en general ha canviat, igual que la manera de relacionar-vos amb les famílies”, i va remarcar que “tots els canvis que heu salvat demostren la vostra enorme capacitat d’adaptació”.
L’edil d’Educació, Xavier Blanco, va assenyalar que “heu deixat empremta en moltes generacions”; el subdelegat del Govern central, José Crespín, va posar en relleu la tasca de tots els docents; i Estefania Rufach, vicepresidenta de la Diputació, va agrair la seua “paciència” a l’hora de tractar amb les famílies.
Precisament, mestres jubilades que van assistir a l’acte van considerar que les famílies cada vegada “sobreprotegeixen més els fills i “qüestionen la tasca dels docents, quan el que volem és el millor per a ells”. Creuen que actuar d’aquesta manera no prepara correctament els nens per a la vida adulta i opinen que el treball dels mestres “no està prou reconegut”. També veuen falta de cultura de l’esforç i poca tolerància a la frustració, i van afegir que l’ús de la tecnologia “no ha beneficiat gens l’alumnat”.
Així mateix, Fidel Molina, catedràtic de Sociologia de la Universitat de Lleida (UdL), va pronunciar la conferència marc titulada L’educació intergeneracional i profigurativa: entre una plaça de diamant i un camp nou. També estava prevista una actuació musical d’alumnes de l’institut Samuel Gili i Gaya.