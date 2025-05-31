ADMINISTRACIONS
Diversos operadors s'interessen per comprar l'antic edifici dels sindicats de Lleida
Crespín i Iglesias afirmen que recentment diversos operadors han preguntat per l’immoble per donar-li nous usos. La subdelegació resta a l’espera d’una taxació per determinar-ne el valor
El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, va afirmar ahir que diversos operadors han mostrat recentment el seu interès a comprar el vell edifici dels sindicats, conegut també com Ducados i situat a l’encreuament de l’avinguda Catalunya amb Blondel, i donar-li nous usos.
Ho va fer després que la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, ho avancés en el ple per respondre una pregunta de Junts, i va detallar que l’ajuntament segueix de prop aquestes reunions. Unes declaracions que arriben després que la Paeria imposés fa unes setmanes una nova multa al seu propietari, el ministeri de Treball, per la falta de conservació i estat ruïnós.
“És cert que recentment hi ha hagut operadors que han mostrat el seu interès a adquirir l’edifici dels sindicats i estem completament oberts a aquesta operació”, va assenyalar Crespín. Una afirmació que coincideix amb el que va dir Iglesias en el ple, en què va assenyalar que “un d’aquests possibles interessats va anar a la Paeria per preguntar per l’immoble i el vam derivar a la subdelegació al ser un bé estatal”.
En aquest sentit, Crespín va remarcar que “esperem que es faci una nova taxació de l’edifici, perquè l’última es va fer fa 4 anys i, una vegada tinguem una referència de preus, li ho farem saber als interessats per veure si realment tenen interès a adquirir l’edifici, ja que a nosaltres també ens agradaria que el compressin i li donessin uns nous usos, perquè ara no cobreix cap funció”.
El subdelegat va afegir que fa més d’una dècada hi va haver interès per part de diversos grups, entre els quals El Corte Inglés, per comprar-lo atesa la seua bona ubicació, però les converses no van prosperar. “Tanmateix, sembla que ara el Ducados ha tornat a despertar interès”, va concloure.
Aquest icònic edifici va ser la seu dels sindicats a Lleida, que el van anar abandonant progressivament per les seues deficiències, i des del 2020 és buit. L’ajuntament va demanar a l’Estat el 2022 reformar-lo o demolir-lo i aquest va reclamar a finals de l’any declarar-lo en ruïna però, al no presentar un informe tècnic, la Paeria ho va rebutjar i el va multar.
Promethea demana un local a l’haver de deixar el Mercat del Pla
L’entitat Promethea va intervenir ahir en el ple per reclamar a l’ajuntament que li faciliti un local municipal on seguir la seua activitat, ja que el 25 de juliol hauran d’abandonar el soterrani del Mercat del Pla perquè no els han renovat la cessió d’ús. Ho va reclamar un portaveu de l’entitat, Joan Giralt, que va demanar també poder seguir en aquest equipament “mentre es resolgui la situació”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que “estic convençut que trobarem un local que s’ajusti a les seues necessitats al Centre Històric i em sembla bé que, de forma transitòria, segueixin al Mercat del Pla”.
Ampli suport a l’ús municipal del pavelló del Sícoris
El ple d’ahir també va aprovar amb àmplia majoria el conveni amb el Sícoris Club per incorporar el pavelló Martín Cano a la xarxa d’equipaments municipals perquè puguin fer-ne ús altres entitats i clubs de la ciutat. També va tirar endavant amb 20 vots a favor la suspensió de llicències per instal·lar plaques solars al Centre Històric, que serà temporal fins que l’ajuntament faci una anàlisi perquè aquestes instal·lacions no suposin un impacte paisatgístic per a la Seu Vella. Al seu torn, la moció de Junts per promoure que Lleida sigui la capital europea del voluntariat va tirar endavant sense cap vot en contra, mentre que la de Vox per demanar millores a la plaça de l’Escorxador va ser rebutjada per tots els grups tret del Partit Popular.