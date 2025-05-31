Xavier Puig s’acomiada del Cor de Cambra de l’Auditori amb un concert especial a Lleida
El nou director serà Martí Marcel Ortega i Martí
El pròxim 7 de juny, la sala 2 de l’Auditori Municipal Enric Granados viurà el concert “A doble cor”, a càrrec del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados i el Cor Ciutat de Tarragona. Una jornada marcada pel comiat de Xavier Puig com a director, que assumirà la direcció de l’Orfeó Català a partir de la temporada 2025-2026. Després de més de dues dècades al capdavant del Cor de Cambra de l’Auditori Municipal Enric Granados, Xavier Puig dirigirà el seu últim concert en aquest espai emblemàtic de la ciutat.
El concert, que començarà a les 19 h, oferirà un programa dividit en dues parts. La primera inclourà la Missa en Mib major de Rheinberger, mentre que la segona estarà dedicada a cançons populars de la Catalunya Nova, amb peces procedents de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i Mallorca. Aquest darrer bloc forma part del projecte Ressons de l’Al-Andalus, que s’estrenarà en aquest acte com a cloenda simbòlica d’una etapa artística i vital.
L’actuació no només serà una celebració musical, sinó també un reconeixement a la trajectòria de Xavier Puig, nascut a Cervera l’any 1973 i vinculat al cor lleidatà des del curs 2002-2003. Al llarg de la seva carrera, Puig ha estat director convidat de prestigioses formacions com l’Orquestra Nacional d’Espanya, la JONDE o l’Orquestra Simfònica del Vallès, entre moltes altres. Compagina la seva activitat artística amb la docència a l’ESMUC i la direcció del Cor de Cambra del Palau de la Música.
L’acte també servirà per presentar el nou director del Cor de Cambra, Martí Marcel Ortega i Martí, qui prendrà el relleu de Puig la propera temporada. Ortega, amb una sòlida trajectòria en l’àmbit simfònic, coral i de banda, ha destacat per la seva versatilitat i per liderar agrupacions com la Jove Orquestra InterComarcal i la banda SMI Santa Cecília de Cullera.
Les entrades per assistir al concert “A doble cor” es poden adquirir a la taquilla de l’Auditori o a través del seu web oficial.