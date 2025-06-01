Més de 6.000 persones visiten la Panera en l’últim cicle expositiu i s’anuncia la nova programació d’estiu
La Panera obrirà un nou cicle expositiu el pròxim 15 de juny sota el títol Destrucció/Reset
El Centre d’Art la Panera ha tancat el seu darrer cicle expositiu amb més de 6.000 visitants en només tres mesos. El cicle ha inclòs la 13a Biennal d’Art Leandre Cristòfol: Extractivismes, comissariada per María Íñigo Clavo i Christian Alonso, així com dues exposicions individuals de petit format: Humans Build the Biggest Nests d’Isaac King —en col·laboració amb Animac— i Juxtaposicions de Carlos Bunga.
El mes d’abril ha estat el de màxima afluència, amb 2.000 visites. Paral·lelament, la Panera ha acollit activitats destacades com el Lleida Canta (amb 850 assistents), un concert de Genís Bagés durant la Nit dels Museus, i la presentació del nou disc del Petit de Ca l’Erill.
En l’àmbit educatiu, prop d’un miler d’infants d’1 i 2 anys han participat en el programa educatiu del centre durant el curs 2024-25, a través de propostes com miniPanera i el projecte “Encaixa’t”.
La Panera obrirà un nou cicle expositiu el pròxim 15 de juny sota el títol Destrucció/Reset, el primer comissariat per l’equip intern del centre, amb Roser Sanjuan com a directora en funcions. Les propostes inclouran obres de Karlos Gil, Almudena Lobera, Miguel Bustos, l’editorial Brillo, i una acció comunitària de Gemma París. També es preveuen activitats paral·leles amb artistes com Irena Visa, Carlos Monleón o Alex Gifreu.
Les exposicions es podran visitar fins al 5 d’octubre amb entrada gratuïta.