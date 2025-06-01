Nova edició de l’activitat “Els colors de l’aigua” al Museu de l’Aigua
El Museu de l’Aigua ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició de l’activitat educativa “Els colors de l’aigua”, adreçada a infants de dos anys de les Escoles Bressol Municipals i llars d’infants de la ciutat. Fins al 18 de juny, es preveu la participació d’uns 320 alumnes de 16 centres educatius.
L’activitat, que es duu a terme al jardí i a les sales del museu, treballa les propietats de l’aigua i la llum mitjançant dues propostes: una primera part centrada en la natura i l’aigua incolora, i una segona d’experimentació amb llum i foscor dins del museu.
“Els colors de l’aigua” es realitza des de fa més de deu anys i va ser creada en col·laboració amb l’Escola Bressol Municipal de la Bordeta. A més, el divendres 20 de juny, el museu acollirà les festes de final de curs de les EBM de la Bordeta i l’Albarés, les més properes a l’equipament.