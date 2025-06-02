POLÍTICA
Acord entre Govern i Comuns per finançar la millora de l'àrea de parts de l'Arnau de Vilanova de Lleida
De Govern i comuns perquè donin suport al suplement de crèdit. El pacte també preveu crear un eix ferroviari Lleida-Girona
L’acord que han tancat el Govern i els comuns perquè aquests últims donin suport al tercer suplement de crèdit per a la Generalitat inclou, entre altres mesures, la renovació de l’àrea d’obstetrícia de l’hospital Arnau de Vilanova, les obsoletes instal·lacions del qual havien provocat diverses queixes per part de les usuàries. Així ho van assegurar ahir els comuns, que van recordar que era “una demanda compartida per professionals, usuàries i col·lectius que fa temps que denunciaven aquesta situació”.
Sobre això, la regidora del Comú de Lleida a l’ajuntament de la capital, Laura Bergés, va celebrar l’acord i va insistir al govern municipal “en la urgència de resoldre els dèficits del sistema públic de salut que patim a la ciutat”.
El pacte entre PSC i comuns per aprovar aquest suplement de crèdit inclou mesures relatives a l’habitatge i l’educació, la majoria dels quals es van donar a conèixer dissabte passat. Així mateix, un altre dels acords que s’han inclòs són en matèria de mobilitat, com per exemple encarregar un estudi per fer un Eix Transversal Ferroviari que uneixi Lleida i Girona sense passar per Barcelona, així com analitzar la connexió entre la Seu d’Urgell amb de Sant Julià de Lòria (Andorra).
També han acordat la creació de 3.500 noves places de residències per a la tercera edat. El suplement de crèdit està xifrat en 469 milions d’euros.