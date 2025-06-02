Ja hi ha data d’obertura per a les piscines municipals de Lleida
La venda d’abonaments, prioritàriament per internet
La temporada de bany a les piscines municipals començarà dissabte 14 de juny. La Paeria va informar dissabte que obrirà les instal·lacions de Cappont, Balàfia, Pardinyes, La Bordeta, Secà i Els Mangraners des de les 11.00 fins les 20.30 hores, de manera que manté l’ampliació d’horari que va implementar per primera vegada l’any passat.
La venda d’entrades serà prioritàriament telemàtica i es podran obtenir mitjançant el codi QR que hi ha a la pàgina web piscines.paeria.cat. A partir de l’11 de juny, es podrà fer la reserva i adquisició d’entrades en línia. Aquesta eina té per objectiu evitar cues i aglomeracions en els accessos de les piscina, així com controlar els aforaments.
Per a les persones que no disposin de mitjans electrònics o necessitin acompanyament per fer el tràmit telemàtic s’habilitarà un punt d’assessorament en la regidoria d’Esports a partir de l’11 de juny de 9.00 a 13.30 hores els dies feiners i es podrà pagar en efectiu. El preu de l’entrada individual és de 3,70 euros i, com cada any, hi haurà abonaments de 5, 10 i 20 entrades que valen, 11,40€, 20,20€ i 35,10€ respectivament. Les persones grans de 65 anys i jubilades tindran entrada gratuïta, així com els menors de 3 anys i les persones que pateixen una discapacitat d’almenys el 33% amb l’acreditació corresponent.
D’altra banda, les famílies nombroses i monoparentals tindran una bonificació del 25% en els abonaments de temporada i en les activitats esportives dirigides a nens. Així mateix, les persones vulnerables també podran beneficiar-se de bonificacions específiques sempre que ho avalin els serveis socials municipals.